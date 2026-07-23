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Kaynak: İHA

Eskişehir'de hakkında kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yeniden yakalandı.

BEKÇİLERİN ŞÜPHESİ FİRARİYİ ELE VERDİ

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, iki gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B. olduğu belirlendi.

ÜZERİNDEN TABANCA VE FİŞEK ÇIKTI

Hakkında kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli işlemleri tamamlanan firari hükümlü E.B., yeniden cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.