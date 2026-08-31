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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 Eskişehir Yılı kapsamında düzenlediği Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

“Porsuk akıyor, dünya Eskişehir’de buluşuyor” mottosuyla gerçekleştirilecek festival, Eskişehir’in kurtuluş günü olan 2 Eylül’de başlayacak. Beş gün sürecek etkinliklerde kentin farklı noktaları konser, tiyatro, dans gösterileri, atölyeler ve kültür-sanat buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 21 farklı ülkeden 136 sanatçı Eskişehir’de sanatseverlerle buluşacak.

FESTİVALİN AÇILIŞI KORTEJLERLE YAPILACAK

Festivalin ilk günü olan 2 Eylül Çarşamba günü dikkat çeken etkinlikler gerçekleştirilecek.

Saat 18.30’da Vilayet Meydanı’nda Kara Korteji başlayacak. Ardından saat 20.30’da Porsuk Bulvarı’nda Nehir Korteji düzenlenecek.

Porsuk üzerindeki kortejin ardından saat 22.00’de DJ Kemal Kaya Batmaz müzikseverlerle buluşacak. Böylece festivalin ilk gecesi, Porsuk Nehri çevresinde ışık ve müzik eşliğinde renklenecek.

Festivalin ikinci günü olan 3 Eylül’de de birbirinden farklı etkinlikler Eskişehirlileri bekliyor.

Saat 16.00’da İtalya’dan Luigi Ciotta, “Bavul Dolusu” adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. Saat 17.00-18.00 arasında ise Ulusal ve Uluslararası Folklor Gösterileri gerçekleştirilecek.

Festival boyunca açık hava etkinliklerinin yanı sıra Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binasında ödüllü tiyatro oyunları da sanatseverlerle buluşacak.

ESKİŞEHİR’İN DÖRT NOKTASINDA FESTİVAL COŞKUSU

Festival etkinliklerinin merkezinde Porsuk Bulvarı Adalar Mevkii, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 yer alacak.

Çocuklardan gençlere, sanatseverlerden müzik tutkunlarına kadar her yaştan Eskişehirlinin katılabileceği etkinliklerde farklı ülkelerden gelen sanatçılar kentin kültür-sanat atmosferine renk katacak.

Festival öncesinde kent genelindeki hazırlıklar da tamamlandı. Festival alanlarındaki süslemeler yerini alırken, renkli festival tagları ve kent giydirmeleriyle Eskişehir’de festival havası şimdiden hissedilmeye başlandı.

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, 2-6 Eylül tarihleri arasında Porsuk Nehri çevresinde sanat, müzik ve farklı kültürleri bir araya getirecek. Festivalin ayrıntılı programı ve güncel duyurularına porsukfest.org internet adresi ile @porsukfest Instagram hesabından ulaşılabilecek.