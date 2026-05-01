Eskişehir'i Alpu ilçesine bağlayan karayolu üzerinde seyir halinde olan ve işçileri taşıyan servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan H.A., O.D., F.G., T.K., E.Y. ve S.K.Ö. isimli vatandaşlar yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar acil servis araçlarıyla hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 5’i Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, 1’i ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Alınan son bilgilere göre, hastanede müşahede altında tutulan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.