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Kaynak: DHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abuzer Y. yönetimindeki minibüs, sürücüsü henüz kamyonetle çarpıştı.

KAMYONET KALDIRIMA ÇIKTI!

Çapmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, ilk olarak park halinde bulunan otomobile çarptı, daha sonra ise yaya kaldırımına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI!

Her iki araçta yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.