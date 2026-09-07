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Kaynak: İHA

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 06 FKC 578 plakalı hafif ticari araç ile 26 DG 499 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

3’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3’ü çocuk toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.