Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ

Kaza, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde gerçekleşti. F.E. (21) idaresindeki 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV tipi araç refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada SUV tipi aracın sürücüsü Cemalettin Gencer ile kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

SUV araçta bulunan E.E.G. (17) ve H.G. (46) ile otomobil sürücüsü F.E. ve yanındaki yolcu S.O. (21) yaralandı. Yaralılar Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, E.E.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.