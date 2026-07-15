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Kaynak: İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği belirtildi.

Ayrıca günün en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olması tahmin edilirken, en düşük hava sıcaklığının ise 24 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı ifade edildi.

Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 28 dereceyi göstermesi bekleniyor.