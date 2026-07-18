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Kaynak: İHA

Eskişehir'de "Barlar Sokağı" olarak bilinen bölgede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir erkek bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kan kaybettiği belirtilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralının ambulansa alındığı sırada bazı kişilerin polis ekiplerine zorluk çıkardığı öğrenildi.

Polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.