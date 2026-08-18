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Kaynak: İHA

Eskişehir'de bahçeli bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde yer alan bahçeli bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adresteki ikametten birden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ALEVLERİ KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tüm evi saran alevlere hızla müdahale etti. Yangını çevredeki yapılara sirayet etmeden kontrol altına alan ekipler, ardından detaylı soğutma çalışması yürüttü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.