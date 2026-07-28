Eskişehir'de akılalmaz olay: Bakımdan yeni çıkan otomobil 10 dakika sonra küle döndü

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ZOR ÇIKTIK"

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan araç sahibi İhsan Boztoprak, otomobilini servisten aldıktan 10 dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Aracın tüm bakımlarının yeni yapıldığını belirten Boztoprak, yangının çıkış nedenini bilmediğini ve kendisini dışarı zor atarak canını kurtardığını ifade etti.