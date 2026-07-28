Olay, çevre yolunun Uluönder Mahallesi mevkii Bursa istikametinde meydana geldi. İhsan Boztoprak idaresindeki otomobil, yaklaşık bir haftadır bulunduğu Teksan Sanayi Sitesi'ndeki servisten alındıktan kısa bir süre sonra motor bölümünden alev aldı.
Eskişehir'de akılalmaz olay: Bakımdan yeni çıkan otomobil 10 dakika sonra küle döndü
Eskişehir'de sanayi sitesindeki bakımdan yeni çıkarılan bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü İhsan Boztoprak, yangından son anda kurtuldu.Kaynak: İHA
Bütün bakımları yeni tamamlanan aracın motor ve iç aksamı birden tutuşurken, sürücü kendini dışarı atarak canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
"KENDİ İMKANLARIMIZLA ZOR ÇIKTIK"
Yaşadığı şoku üzerinden atamayan araç sahibi İhsan Boztoprak, otomobilini servisten aldıktan 10 dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Aracın tüm bakımlarının yeni yapıldığını belirten Boztoprak, yangının çıkış nedenini bilmediğini ve kendisini dışarı zor atarak canını kurtardığını ifade etti.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.