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Kaynak: İHA

Eskişehir'de emniyet güçleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" dahil birden fazla suçtan aranan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Aynı zamanda "kasten yaralama" suçu başta olmak üzere birden fazla suç kaydıyla aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.