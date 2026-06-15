Kaynak: İHA

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende Vali Yılmaz, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları ve müzikli dans gösterileri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, eğitimin toplumların gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, eğitim alanına yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan en değerli katkılar arasında yer aldığını söyledi. İlkokul yıllarının çocukların kişiliklerinin şekillendiği, öğrenmeyle tanıştıkları ve yaşam yolculuklarının temelini attıkları dönem olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu nedenle eğitim kurumlarının güvenli, modern ve donanımlı olması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir’in eğitim ve kültür alanındaki başarılarıyla Türkiye’ye örnek olan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, devletin çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için gerekli tüm imkânları sunduğunu belirtti. Yeni hizmete giren 24 Kasım İlkokulu’nun, çağdaş eğitim anlayışına uygun fiziki yapısı ve teknik donanımıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, okulun adını aldığı 24 Kasım tarihinin de öğretmenlere duyulan saygı ve minnettarlığın anlamlı bir simgesi olduğunu söyledi. Çocukların eğitiminde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Yılmaz, konuşmasının devamında öğrencilere de seslendi.

Öğrencilere merak duygularını canlı tutmalarını, bol bol kitap okumalarını ve öğretmenlerinin rehberliğinden yararlanmalarını tavsiye eden Yılmaz, okul sıralarında başlayan eğitim yolculuğunun hayatlarının en önemli süreçlerinden biri olduğunu ifade etti. Öğrenmenin insanın kendini tanımasına ve dünyaya katkı sunmasına olanak sağlayan en güçlü araç olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin gelecekte bilim, sanat, eğitim ve kamu yönetimi gibi birçok alanda ülkeye hizmet edecek bireyler olarak yetişeceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası açılış kurdelesi Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Böylece 24 Kasım İlkokulu resmen eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı.