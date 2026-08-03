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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki vali, bölgesel iş birliği ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, iki il arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ile kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik konular ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, nazik ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti.

Görüşme, günün anısına çekilen fotoğrafının ardından sona erdi.