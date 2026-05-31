Eskişehir ve bölgesinde haftalardır etkisini sürdüren yoğun yağışlar, kentin en önemli su kaynağı olan Porsuk Barajı'na adeta can suyu oldu. Hem tarımsal arazilerin sulanmasında hem de kent merkezinin içme suyu gereksiniminin karşılanmasında kritik bir rol oynayan baraj havzasındaki su miktarının artması, bölgede yüzleri güldürdü.

454 MİLYON METREKÜPLÜK DEV HAVZADA YÜZLER GÜLÜYOR

Toplamda 454 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunan dev baraj, son yağışlarla birlikte hareketli günlere sahne oluyor. Yağışların ardından baraj yatağında biriken su miktarındaki gözle görülür artış ve yükselen su seviyesinin çevredeki yeşil bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara, dron ile havadan görüntülendi.