Milli İrade İlkokulu ile Şehit Serkan Özaydın İlkokulu’nda gerçekleştirilen programlara öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Eğitimlerde deprem ve yangın konularında temel afet farkındalığı ile doğru davranış becerileri öğretildi. ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ersin Karademir ile ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi Sivil Savunma Uzmanı Serap Bozdemir tarafından verilen derslerde, öğrenciler ESOGÜAK ekibinin kurduğu stantta arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtemel afet anlarında doğru tepki ve tutumları öğrenen çocukların bu bilgileri ailelerine ve çevrelerine taşıyarak toplum genelinde bilinç düzeyini yükseltmesi amaçlandı. Bu doğrultuda afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturulmasına destek olmak için benzer eğitimlerin yaygınlaştırılması ve devam ettirilmesi planlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen “Bilim Kafe” etkinlikleri çerçevesinde organize edilen program; ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi (ESOGÜAK), ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi ile ESOGÜ Afet ve Acil Durum Farkındalık Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi.