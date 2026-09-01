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Kaynak: AA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir hamamda acı bir olay meydana geldi.

71 yaşındaki Nezat Tiryaki’nin küvetin içerisinde hareketsiz biçimde yattığını fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu hamam yetkililerine iletti.

İhbarın ardından adrese hızla polis ve 112 Acil Sağlık görevlileri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık personelinin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, Tiryaki’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na nakledildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.