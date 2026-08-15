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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi’ndeki mezarlıkta öğle saatlerinde alevler yükseldi. Mezarlık alanındaki kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması üzerine yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yayılması ve yükselen dumanlar üzerine mezarlık güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haberdar etti. Bölgeye hızla emniyet ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ile güvenlik görevlisinin ortak çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınarak çevredeki geniş alanlara sıçramadan tamamen söndürüldü.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde çok sayıda kabrin yangından etkilendiği tespit edildi. Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla tahkikat başlattı.