Eskişehir merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise yakalandıkları illerdeki emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 kişiyle birlikte operasyondaki toplam şüpheli sayısı 20 oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.