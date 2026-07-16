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Kaynak: İHA

Eskişehir çevre yolunun Bursa istikametinde seyir halinde olan bir kamyonet, taşıdığı yükü sabitleyen iplerin yola sarkması nedeniyle trafikte güvenliği tehlikeye attı. Kasadan taşarak asfalt zeminde metrelerce sürüklenen bağlama halatları, arkadan gelen diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Yol boyunca arkadan sürüklenen ve zaman zaman yola temas eden şeritlerin, özellikle iki tekerlekli taşıt kullanan motosiklet sürücüleri için ciddi bir kaza riski barındırdığı görüldü. Çevredeki sürücülerin yaşadığı tedirginliğe ve arkasında oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeyen kamyonet sürücüsü, bir süre sonra trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.