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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir’in ev sahipliğinde, 26. Bölge illeri Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’dan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla Bölge Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.

28-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen tatbikat kampında, olası afet ve acil durumlarda ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ile afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

Tatbikat süresince farklı senaryolar üzerinde çalışan ekipler, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri sahada uygulama fırsatı buldu. Üç ilin ekiplerinin ortak çalışmalarıyla kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, “Birlikte daha güçlü, afetlere karşı daha hazırlıklıyız” mesajı verilirken, tatbikat kampının düzenlenmesinde görev alan ekiplere ve katılım sağlayan personele teşekkür edildi.