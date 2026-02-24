Turizm projeksiyonlarından akademik sermayeye kadar uzanan geniş veri seti, kentsel aidiyet bilincini teknolojiyle birleştirmektedir. Gelişen mobil uygulama ekosistemi, yerel esnafın ve vatandaşın dijital dünyada daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamaktadır. MCW A Premium Dijital Ajans Başkanı Emre Öztürk, Eskişehir’in bu dijital atılımını şehrin geleceği adına stratejik bir adım olarak nitelemektedir.

ADNKS verilerine göre Eskişehir’in nüfusu 2025 sonu itibarıyla 927.956 kişiye ulaşmış olup 2025 projeksiyonları bu sayının istikrarlı artışını sürdüreceğini göstermektedir. Şehirdeki çalışma çağındaki nüfusun yüzde 70,3 gibi yüksek bir orana sahip olması, dijital tüketim ve üretim potansiyelinin en önemli dayanağını oluşturmaktadır. Ankara Sanayi Odası raporlarına göre Eskişehir, teknolojik gelişmişlik endeksinde Türkiye’nin en gelişmiş üçüncü ili konumunda yer almaktadır. Şehrin yüksek teknolojili ürün ihracatı içindeki payı yüzde 30,23 ile ulusal ortalamanın yaklaşık 8 kat üzerine çıkmıştır. Bu sayısal gerçekler, kentin sadece bir sanayi merkezi değil, aynı zamanda dijital bir inovasyon laboratuvarı olduğunu kanıtlamaktadır.

Şehrin bu teknolojik üstünlüğünün yerel ticaret ve sosyal yaşamla entegre edilmesi gerektiğini savunan Emre Öztürk, dijitalleşmenin bir seçenekten ziyade zorunluluk olduğunu vurgulamaktadır. Öztürk, MCW A Premium Dijital Ajans bünyesinde yürütülen projelerin Eskişehir’in bu güçlü verilerini somut bir faydaya dönüştürmeyi amaçladığını belirtmektedir. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Öztürk şu ifadeleri kullanmıştır:

"Eskişehir'in yüksek teknoloji kapasitesini şehir hayatına entegre ederek yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyoruz. 2026 yılı vizyonuyla uyumlu olarak geliştirdiğimiz projeler, şehrin dijital çehresini tamamen değiştirecek güçtedir. Amacımız, Eskişehirli olma bilincini modern teknolojinin imkanlarıyla birleştirerek yaşayan bir ekosistem inşa etmektir."

"AKADEMİK VE TURİSTİK POTANSİYEL DİJİTALLEŞMEYİ DESTEKLEYECEK"

2025 yılı verileri Eskişehir’deki öğrenci hareketliliğinin ekonomik hayatın ana motoru olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. Anadolu Üniversitesi'nin örgün ve uzaktan eğitim modelleriyle birlikte şehirdeki toplam öğrenci sayısı 900 bine yaklaşırken, bu kitle dijital penetrasyonun en aktif kullanıcı grubunu oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ise kentin 'Müzeler Şehri' kimliğiyle 2024 yılında 1,4 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdığını belgelemektedir. Şehirdeki 16 özel müze ve bini aşkın kültür varlığı, Eskişehir’i kültür turizminin merkezine taşımaktadır. Bu yoğun insan trafiği, hiper-yerel dijital hizmetlerin ölçeklenebilmesi için benzersiz bir kullanıcı laboratuvarı sunmaktadır. Öztürk, bu gelişmelerin yerel ekosistem için ciddi fırsatlar doğuracağını ifade ederek şunları söylemiştir:

"Şehrin akademik ve turistik derinliğini dijital bir platform üzerinden koordine ederek katma değer yaratıyoruz. Eskişehir App olarak turizm rotalarından etkinlik takvimine kadar şehrin tüm nabzını kullanıcılarımızın cebine taşıyoruz."

2026 ESKİŞEHİR YILI: VİZYONUN KÖKENİ VE STRATEJİK TEMELLERİ

2026 yılının “Eskişehir Yılı” olarak ilan edilmesi kararı, bizzat Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu vizyoner hamlenin temelinde, şehrin plaka kodu olan “26” rakamının 2026 yılı ile kurduğu sembolik bağ ve bu bağın kentsel bir markalamaya dönüştürülme arzusu yer almaktadır. Başkan Ünlüce, bu tematik yılı sadece bir kutlama dönemi değil, şehrin teknolojik, kültürel ve ekonomik anlamda bir “dönüşüm eşiği” olarak tanımlamaktadır. "Plakası 26, Hedefi Gelecek" mottosuyla yola çıkan bu süreç, Eskişehir’in yerel potansiyelini küresel standartlarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Şehrin tüm paydaşlarını ortak bir hedef etrafında toplayan bu strateji, kentsel aidiyet bilincini dijitalleşen dünyanın imkanlarıyla yeniden inşa etmeyi öngörmektedir.

HİBRİT MOBİL YAPILAR KULLANICI DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRDİ

Türkiye genelinde internet kullanım oranlarının yüzde 88,3 seviyesine ulaşması, mobil uygulama ekosistemindeki kullanıcı davranışlarını kökten değiştirmiştir. Bireylerin günün ortalama 7 saatinden fazlasını çevrimiçi geçirmesi, görsel derinliği olan ve hızlı etkileşim sunan hibrit yapıların öne çıkmasını sağlamıştır. Ayda ortalama 26 farklı mobil uygulamanın kullanıldığı Türkiye pazarında, yapay zeka entegreli araçlara olan talep hızla artmaktadır. Mobil internet hızlarındaki artış, yüksek çözünürlüklü video içerikleri ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının sorunsuz çalışmasına zemin hazırlamıştır. Kullanıcıların yüzde 73’ü kişiselleştirilmiş deneyimler sunan teknolojileri daha çok tercih ederken, şeffaf veri yönetimi markalara olan güveni pekiştirmektedir. Küresel trendler artık genel amaçlı ağlardan ziyade topluluk odaklı ve hiper-yerel etkileşim sunan platformlara doğru evrilmektedir.

"ŞEHRİN DİJİTAL NABZINI TUTAN BİR YAŞAM MERKEZİ İNŞA EDİYORUZ"

Eskişehir App, kentin ekonomisini ve sosyal hayatını birleştiren yaşayan bir dijital ekosistem olarak konumlanmaktadır. MCW A Premium Dijital Ajans tarafından geliştirilen uygulama, yapay zeka destekli modülleriyle şehrin tüm dinamiklerini tek bir platformda toplamaktadır. MCW A Premium Dijital Ajans Başkanı Emre Öztürk konuyla ilgili şunları söylemiştir:

"Eskişehir App olarak yerel esnafın dijital dünyada görünürlüğünü artıran modüllerimizle şehir ekonomisine can suyu sağlıyoruz. Uygulama bünyesindeki Firma Rehberi ve anlık indirim fırsatları ile ticaret hacmini desteklerken, İş ve Kariyer Merkezi üzerinden istihdam olanaklarını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Gelecek dönemde yapay zeka destekli soru-cevap modülümüzü ve sosyal etkileşim özelliklerimizi daha da geliştirerek markamızı şehrin vazgeçilmez bir parçası haline getireceğiz. Hedefimiz, 2026 vizyon projeleriyle uyumlu bir büyüme sergileyerek Eskişehir’in dijital yüzü olmaya devam etmektir."