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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Eskil ilçesinde, 1992 yılında şehit olan Veli Batur ile 1994 yılında şehadet mertebesine ulaşan Mehmet Meral, şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı. Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, yayımladığı mesajda şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek ailelerine sağlık ve uzun ömür diledi.

ESKİL’İN KAHRAMANLARI DUALARLA ANILDI

Vatan uğruna hayatlarını feda eden ve geride bıraktıkları hatıralarıyla gönüllerde yaşamaya devam eden Eskilli şehitler, şehadetlerinin yıl dönümünde unutulmadı.

Eskil ilçesinde, farklı yıllarda şehitlik mertebesine ulaşan Mehmet Meral ve Veli Batur, kabirleri başında dualarla anıldı.

Şehitlerin vefat yıl dönümlerinde gerçekleştirilen anma ile hem aziz hatıraları yaşatıldı hem de vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlara duyulan minnet bir kez daha ifade edildi.

ŞEHİT MEHMET MERAL KABRİ BAŞINDA ANILDI

1994 yılında şehitlik mertebesine ulaşan Mehmet Meral, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla yad edildi.

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, şehit Mehmet Meral için yayımladığı mesajında, kahraman şehidi rahmet ve minnetle andı.

Kaymakam Soydaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1994 yılında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanımız Mehmet Meral, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sağlıklı uzun ömürler dileriz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Şehit Mehmet Meral’in aziz hatırasının yaşatılmasının, gelecek nesillere vatan sevgisinin ve fedakârlığın aktarılması açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ŞEHİT VELİ BATUR DA UNUTULMADI

Eskil’in kahraman şehitlerinden Veli Batur da şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

1992 yılında şehitlik mertebesine ulaşan Veli Batur için gerçekleştirilen anmada, şehidin ruhu için dualar edildi.

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, Veli Batur için yayımladığı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

“1992 yılında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanımız Veli Batur, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sağlıklı uzun ömürler dileriz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMUYOR

Eskil’de gerçekleştirilen anmalar, şehitlerin yalnızca yıl dönümlerinde değil, milletin hafızasında her zaman yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Vatan ve millet uğruna hayatını kaybeden şehitlerin kabirleri başında dualarla anılması, onların aileleri açısından da büyük anlam taşıyor. Şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkılması ve aziz hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması, toplumsal hafızanın korunması açısından önem taşıyor.

“RUHLARI ŞAD, MEKÂNLARI CENNET OLSUN”

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, şehit Mehmet Meral ve Veli Batur’u rahmet ve minnetle yad ederken, şehitlerin ailelerine de sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu.

İlçede yaşayan vatandaşlar açısından da şehitlerin yıl dönümlerinde kabirleri başında anılması, vatan uğruna verilen fedakârlığın unutulmaması adına anlamlı bir buluşma niteliği taşıdı.

Eskil’in iki kahraman evladı Mehmet Meral ve Veli Batur, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Şehitlerin aziz hatıraları, dualarla ve minnet duygularıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.