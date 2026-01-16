Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ







Eskil ilçesinde 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili öncesinde karne heyecanı yaşandı. İlçe genelinde olduğu gibi Hacı Battal Tüzün İlkokulu’nda da düzenlenen karne dağıtım töreni, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Eskil Kaymakamı Sayın Taha Soydaş, Hacı Battal Tüzün İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım etkinliğine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sınıfları tek tek ziyaret eden Kaymakam Soydaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini takdim etti, başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmeleri, kitap okumaları ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Kaymakam Soydaş, eğitimin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Öğretmen ve idarecilere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soydaş, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler, Kaymakam Soydaş’ın karne törenine katılımının öğrenciler üzerinde büyük bir motivasyon oluşturduğunu belirterek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karne dağıtım programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Hacı Battal Tüzün İlkokulu’nda yarıyıl tatiline girmenin mutluluğu hep birlikte yaşandı.