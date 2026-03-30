Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’ın Eskil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda tarihi eser ve kazı ekipmanı ele geçirilirken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAK KAZIYA JANDARMA BASKINI

Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları ve istihbari faaliyetler neticesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Eskil ilçesi mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, (2) şüpheli kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramalarda; (7) adet tarihi sikke ve obje başta olmak üzere çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında;

(3) adet hilti

(3) adet zincirli kaldırma aparatı

(4) adet kürek

(2) adet baret ve çizme

(2) adet emniyet halatı

(2) adet kova

(3) adet yaklaşık 100 metre uzunluğunda uzatma kablosu

(1) adet kazma

(1) adet çekiç ve keski

(1) adet 20 metre ip merdiveni yer aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan (2) şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir” mesajı verildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Operasyonun ardından bölgede benzer faaliyetlere karşı denetimlerin artırılması beklenirken, kaçak kazılarla mücadelede güvenlik güçlerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.