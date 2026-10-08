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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, beraberindeki İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz ve kurum amirleriyle birlikte Akkaş Yaylası’nda vatandaşlarla ve eğitim kurumlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem vatandaşların talepleri dinlendi hem de okullardaki eğitim ortamları ve devam eden çalışmalar yerinde değerlendirildi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, ilçe genelindeki temasları kapsamında Akkaş Yaylası’nı ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Soydaş’a İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz ile çeşitli kurumların amirleri eşlik etti.

Yaylada gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Soydaş ve beraberindeki heyet, hane ziyaretinde bulundu. Vatandaşların gündeme ilişkin görüş ve taleplerinin dinlendiği ziyarette, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

Yerel yönetim ve kamu kurumlarının vatandaşlarla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekilirken, sahada gerçekleştirilen ziyaretlerin ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine katkı sunduğu belirtildi.

ŞEHİT VELİ BATUR İLKOKULU’NDA İNCELEME

Programın bir diğer durağı ise Şehit Veli Batur İlkokulu oldu.

Kaymakam Taha Soydaş ve beraberindeki heyet, okulda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu, sürdürülen eğitim faaliyetleri ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Okul yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okul ortamlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret sırasında okulun ihtiyaçları ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim camiasının sahadaki çalışmaları da değerlendirildi.

KÖKEZ İLKOKULU’NDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Program kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz de Kökez İlkokulu’nu ziyaret etti.

Bozgöz, okul binasında devam eden dış cephe kaplama ve boya çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ve daha nitelikli hale getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından okulun fiziki görünümünün ve eğitim ortamının daha iyi bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

EĞİTİM ORTAMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TAKİP EDİLECEK

Eskil’de gerçekleştirilen ziyaretler, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki koşullarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

Kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmaların sahada takip edilmesi ve ihtiyaçların doğrudan yerinde görülmesinin, hizmetlerin daha etkin şekilde planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, öğrencilerin daha sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla okullardaki fiziki iyileştirme çalışmalarının takip edilmeye devam edileceğini belirtti.

SAHA ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Kaymakam Taha Soydaş’ın Akkaş Yaylası’nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla doğrudan temas kurulurken, eğitim kurumlarının mevcut durumu da yerinde ele alındı.

Ziyaretlerin, kamu hizmetlerinin vatandaşın bulunduğu noktada değerlendirilmesi ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının zamanında tespit edilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Eskil’de eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği ifade edildi.