

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, Muratlı, Hürriyet ve Aydınlık mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurum amirleriyle birlikte incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğretmen ile öğrencilere başarılar diledi.

KAYMAKAM SOYDAŞ’TAN MAHALLE ZİYARETLERİ

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, ilçede mahalle ziyaretleri kapsamında kurum amirleriyle birlikte çeşitli noktalarda incelemelerde bulundu. Yapılan program çerçevesinde mahallelerde yürütülen kamu hizmetleri ve altyapı çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Ziyaretlerin vatandaşla temasın güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin sahadaki durumunun gözlemlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

MURATLI MAHALLESİ VE YAYLA BÖLGESİ İNCELEMELERİ

Programın ilk durağında Muratlı Mahallesi yer aldı. Burada Mezgitli Yaylası Toplulaştırma Yolları incelendi ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Aynı kapsamda Mezgitli Yaylası’nda hane ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Soydaş, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi.

HÜRRİYET MAHALLESİ’NDE KURUM ZİYARETLERİ

Hürriyet Mahallesi’nde ise Hürmüz-Mustafa Mutlu İlkokulu, Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı, Hürriyet Mahallesi Halk Eğitim Dikiş Kursu ve Ortakuyu İlk/Ortaokulu ziyaret edildi.

Ziyaretlerde eğitim kurumlarının durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı. Kaymakam Soydaş, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

AYDINLIK MAHALLESİ VE YAYLA PROGRAMI

Programın devamında Aydınlık Mahallesi’nde bulunan Mutlu İlkokulu ziyaret edildi. Ardından Mutlu Yaylası’nda hane ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlarla görüşmeler yapıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar yerinde değerlendirilirken, kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine incelemelerde bulunuldu.

YERİNDE İNCELEME VURGUSU

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında mahallelerdeki altyapı, eğitim ve sosyal hizmetler sahada gözlemlendi. Kurum amirleriyle birlikte yapılan değerlendirmelerde mevcut çalışmaların durumu ele alındı.

Eskil Kaymakamlığı tarafından yürütülen mahalle ziyaretlerinin, ilçedeki kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla devam edeceği belirtildi.