Kıyı şeritlerinde geçmiş yıllarda değersiz bir yabani ot gözüyle bakılan ve sökülüp atılan deniz börülcesi, günümüzde yüksek besin değeri ve yoğun talep sayesinde üreticilere ciddi bir ekonomik kazanç sağlamaya başladı.
Eskiden yabani ot sayılıyordu: Şimdi yeni gelir kaynağı
Bir dönem kıyılarda değersiz görülerek sökülüp atılan deniz börülcesi, yüksek besin değeri ve gurme restoranlardan gelen yoğun taleple üreticinin yeni gelir kapısı olduKaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, eski dönemlerde tuzlu bataklıklarda, kıyılarda ve lagünlerde kendi kendine büyüyen bu bitki, son zamanlarda restoranların ve pazar tezgahlarının en popüler ürünlerinden biri haline geldi.
Tüketicilerin doğal ve yöresel besinlere yönelmesiyle yeniden kıymete binen deniz börülcesi, hem iç piyasada kendine geniş bir yer buldu hem de toplayıcılar ile üreticiler için kayda değer bir gelir kapısı araladı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde doğal ortamlarından toplanarak tezgahlara ulaştırılan bu bitki; özellikle gurme mutfaklarda balık ve deniz ürünlerinin yanına çok yakışan, zeytinyağlı meze ve salata alternatifi olarak sıkça tercih ediliyor.
Beslenme uzmanları, deniz börülcesinin zengin besin ögeleriyle insan sağlığı üzerinde son derece olumlu etkileri olduğunu ifade ediyor. Bitkinin dikkat çeken yararları ve tüketim tüyoları ise şunlar:
Bünyesinde barındırdığı yüksek miktardaki potasyum ve magnezyum ile vücudun mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler ve günlük sebze gereksinimini destekler.
İçerdiği çeşitli vitaminlerle dengeli ve sağlıklı beslenme listelerinde besleyici bir seçenek olarak dikkat çeker.
Doğal yapısından ötürü yüksek oranda tuz içeren deniz börülcesinin, tüketilmeden evvel bol suyla güzelce yıkanması ve pişirilirken ya da hazırlanırken ekstra tuz eklenmemesine özen gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.