Eskiden yabani ot sayılıyordu: Şimdi yeni gelir kaynağı

Tüketicilerin doğal ve yöresel besinlere yönelmesiyle yeniden kıymete binen deniz börülcesi, hem iç piyasada kendine geniş bir yer buldu hem de toplayıcılar ile üreticiler için kayda değer bir gelir kapısı araladı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde doğal ortamlarından toplanarak tezgahlara ulaştırılan bu bitki; özellikle gurme mutfaklarda balık ve deniz ürünlerinin yanına çok yakışan, zeytinyağlı meze ve salata alternatifi olarak sıkça tercih ediliyor.