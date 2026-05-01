Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahale nedeniyle başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olmak üzere, "İsraille suç ortağı" olarak tanımladığı Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuku ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal etmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

Varoufakis, Küresel Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, filoya yönelik yasa dışı müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ve GKRY başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin İsrail ile suç ortağı olduğunu belirten Varoufakis, uluslararası hukuk, deniz hukuku ve seyrüsefer özgürlüğünün ihlaline katkı sağlandığını kaydetti.

Varoufakis, Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşlarının temel haklarını, sivil özgürlüklerini ve deniz hukukunu ihlal etmek için "komplo kurduğunu" belirterek, "AB, Yunanistan, GKRY ve diğerleri, kendi vatandaşlarının temel haklarını, sivil özgürlüklerini ve deniz hukukunu ihlal etmek için komplo kuruyor, tüm bunları, apartheid uygulayan soykırımcı devlet (İsrail) adına yapıyor." ifadesini kullandı.

"Soykırımı kolaylaştırmak, örtbas etmek ve meşrulaştırıcı bir ışıkla süslemek" için her şeyin yapıldığını aktaran Varoufakis, "beyaz yerleşimci sömürgeciliğinin" ortadan kalkmadığını ve insanlığın İkinci Dünya Savaşı sırasında öğrendiği derslerin unutulduğunu vurguladı.

Varoufakis, Uluslararası hukukun "çöpe atıldığını" ve "beyaz yerleşimci zihniyetine geri dönüldüğünü" ifade ederek, bu zihniyetin Avrupa, ABD, Avustralya, Kanada ve benzeri ülkelerde "faşizmle el ele" ilerlediğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'na yasa dışı müdahaleye işaret eden Varoufakis, "Dün, Gazze'ye yardım götürmek için dayanışma göstermeye çalışan filonun önü kesildi, Alman silah üreticisi Rain Metal, İsrailli silah üreticisi Elbit ile birlikte Yunanistan, Almanya ve İsrail'de ortak bir girişim yürütüyor." dedi.

Varoufakis, şunları kaydetti:

"Avrupalılar, Yunanlılar, Fransızlar, Litvanyalılar olarak ne olursak olalım, harekete geçme görevimiz var. Ancak bu yeterli değil çünkü geçmiş deneyimlerden bildiğimiz gibi, binlerce, on binlerce, milyonlarca insanı harekete geçirebiliriz, ancak hükümetlerimiz yine de soykırıma suç ortağı olmaya devam ederler. Bu da harekete geçmemizin sadece bir dayanışma eylemi ve destek gösterisi olmaması gerektiği, onları durdurmak için hükümetlerimizi ele geçirme planımız olması gerektiği anlamına gelir."