2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan Mehmet Demir (28), 2 yıl sonra görevinden ayrılarak memleketi Taşpınar beldesine döndü. Hasandağı eteklerindeki yaylada 100 koyunla hayvancılığa adım atan Demir, azimli çalışmasıyla sadece 2 yıl içinde sürüsündeki hayvan sayısını bin 300'e yükseltti.

"HERKES ŞAŞIRIYOR, GENÇLER KAFELERDE GEZERKEN BEN HAYVANIN BAŞINDAYIM"

Uzman çavuşluğu bıraktıktan sonra köye dönüş kararına çevresindekilerin ilk başta şaşırdığını belirten Mehmet Demir, süreci şu sözlerle aktardı:

"Görenler sen bu işi nasıl yapıyorsun diyorlar. Herkes şaşırıyor. ‘Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın’ diyorlar. Ben 15 yaşında başlamıştım. Günlük 200-250 litre sütümüz oluyor. Bu yıl Sarıbaş süt koyunu getirdik. Onda bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt verimi alıyoruz”

Koyunlardan yılda bir kuzu aldıklarını ve temel kazançlarının kuzular olduğunu ifade eden Demir, üretimi çeşitlendirdiklerini belirterek, "Kuzuları kurbanlık olarak satıyoruz. Bunun yanında yoğurt, süt ve peynir de üretiyoruz” dedi.

YAĞIŞLAR MERALARI BEREKETLENDİRDİ, VERİM ERKEN BAŞLADI

Bu yıl etkili olan yağışların otlak alanları olumlu etkilediğini vurgulayan Demir, hayvanların süt veriminin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Geçmiş yıllara oranla hayvanların yayılmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalmadığını ifade eden genç üretici, bölgedeki durumu şu sözlerle özetledi:

“Her yıl hayvanlar 8-10 kilometre giderken açığa yaylım için çıkıyordu. Bu yıl 2 kilometreyi geçmedi. Kışa kadar da bu şekilde devam edecek. Bu yıl hayvanlar uzaklara gitmiyor. Yağışların bolluğu, mera alanlarını olumlu etkiledi. Her yıl ağustos ayında koçlanma olurdu. Bu yıl ot verimi bol olduğu için koçlanmalar erken başladı. Bu yıl 10 ile 11 içerisinde kuzu alacağız.”