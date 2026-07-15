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Premier Lig ekibi Sunderland, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

İngiliz kulübü son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve bir dönem Trabzonspor'da da oynayan Thomas Meunier ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Sözleşmesinin sona ermesiyle Lille'den ayrılan 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek, kariyerine Sunderland'da devam etme kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu, bu yaz düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Belçika Milli Takımı'nın formasını giydi.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE OYNADI

Futbola Belçika'nın alt liglerinde başlayan Thomas Meunier, Club Brugge'deki performansıyla dikkat çekerek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

2016 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan deneyimli sağ bek, daha sonra Borussia Dortmund, Trabzonspor ve Lille formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 550'den fazla resmi maça çıkan Meunier, uzun yıllardır Avrupa futbolunun en istikrarlı savunma oyuncularından biri olarak gösteriliyor.