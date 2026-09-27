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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Konuk ekip Yunanistan, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 2'de 2 yaptı.

ESKİ TRABZONSPORLU KOURBELIS ALMANYA'YI YIKTI

Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Türkiye'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Dimitris Kourbelis oldu.

Kourbelis 74. dakikada Almanya filelerini havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Kourbelis'in golü Yunanistan'a 3 puanı getirdi.

Yunanistan bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken Almanya ise 1 puanda kaldı.

KLOPP İKİNCİ MAÇINDA DA GALİBİYET GÖREMEDİ

Almanya Milli Takımı'nın başında ikinci maçına çıkan Jürgen Klopp henüz galibiyetle tanışamadı.