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Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, iş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda tepki çeken “Kürt kadın hasta fıkrası”na ilişkin başlatılan soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Koç’un söz konusu fıkrası sonrası kamuoyunda oluşan tepkiler ve başlatılan soruşturma gündemdeki yerini korurken, Şener de konuyla ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a bir mesaj gönderdi.

Şener mesajında, “Rahmi Bey, fıkrayı ‘Kürt kadın’ diye değil de ‘Laz kadın’ diye anlatsaydı soruşturma açılır mıydı? Her gün bir sürü Temel, Fadime, Dursun fıkrası anlatılıyor ama hiç soruşturma açılmıyor. Neden?” ifadelerini kullandı.