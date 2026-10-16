Türk futbolunun acı günü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, yaşamını yitirdi. Acı haberi TFF yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ünver’in vefatından duyulan derin üzüntü dile getirilerek şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.