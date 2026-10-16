Türk futbolunun acı günü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, yaşamını yitirdi. Acı haberi TFF yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.
TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Federasyondan yapılan açıklamada, Ünver’in vefatından duyulan derin üzüntü dile getirilerek şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.
ERDOĞAN ÜNVER KİMDİR?
Türk sporuna ve yönetimine uzun yıllar emek veren Erdoğan Ünver, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki muhtelif görevlerinin yanı sıra, 13 Ağustos 1985 - 10 Ocak 1986 tarihleri arasında TFF Başkanlığı koltuğunda oturarak Türk futboluna hizmet etmişti.