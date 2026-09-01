Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Martijn Reuser, Ernest Poku'nun altyapı gelişim sürecini, taktiksel esnekliğini ve gelecekteki potansiyelini aktardı. Poku'nun profesyonel altyapı sistemine nispeten geç girdiğini ancak öğrenmeye ve gelişime çok açık bir karakter sergilediğini belirten Reuser, oyuncunun Beşiktaş'taki istikrarlı performansıyla Hollanda A Milli Takımı'na kadar yükselebileceğini öngördü.

"HEM KANATTA HEM CEZA SAHASINDA TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Genç kanat oyuncusunun modern futbolun gerektirdiği çok yönlülüğe sahip olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ernest hem topla hem de topsuz alandaki hızıyla dikkat çeken bir oyuncu. Günümüz futbolunda sadece çizgide kalmak yetmiyor; içeri katedebilmek de gerekiyor. Poku bu esnekliğe sahip. Kale önünde pozisyona girme konusunda çok başarılı, bitiricilik oranını da zamanla geliştirecektir. Son yıllardaki fiziksel gelişimi ve sürati göz önüne alındığında Türkiye liginde fark oluşturma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ OLUŞTURDUĞU BASKIYI İYİ BİLİYORUM"

İlk profesyonel maçına Ajax formasıyla 1993 yılında Beşiktaş'a karşı çıktığını hatırlatan Reuser, siyah-beyazlı camianın atmosferine ve beklentilerine değindi:

"İstanbul'daki rövanş maçında inanılmaz derecede tutkulu bir taraftar kitlesi önünde oynadım. Taraftarların beklentisini ve kulübün büyüklüğünün getirdiği baskıyı çok iyi biliyorum. Ernest'te bu baskının üstesinden gelebilecek nitelikler ve güçlü bir zihniyet var."

"GELECEKTE MİLLİ TAKIM OYUNCUSU OLABİLİR"

Hollanda A Milli Takımı'nda başlayan Xavi Hernandez dönemi ve Poku'nun milli takım şansı üzerine de konuşan Reuser, "Xavi Hernandez farklı liglerdeki oyuncuları mercek altına alacaktır. Poku, Beşiktaş'ta düzenli oynayıp kendini geliştirmeyi sürdürürse gelecekte kesinlikle milli takım seviyesine ulaşabilir" ifadelerini kullandı.