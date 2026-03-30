ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken ABD Başkanı Trump hedefine Hark Adası’nı aldı. Trump, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Hark Adası’nı işgal edebileceklerini belirterek kara operasyonu sinyali verdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda petrol kuyularını ve Hark Adası’nı yok edeceklerini söyledi.

Karşılıklı saldırıların devam ettiği savaşta bir ay geride kalırken eski Tahran Büyükelçisi Bozkurt Aran, Hark Adası konusunda uyarılar yaptı. Aran, “ABD adaya 2 bin 500 kişi indirirse o kişiler İran’ın rehinesi olur” dedi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan Bozkurt Aran şunları söyledi:

İran’da 79’da yönetim ABD ve İsrail karşıtlığıyla iktidara geldi. İran, 45 yıldır bu savaşa mı hazırlanıyor?

İki milyar Müslüman nüfusun aşağı yukarı 170 milyonu Şii. İran gibi koca bir ülkenin başına Şiiliği önceleyen, pasif bekleme yerine “mesih” gelene kadar onun yerine ulemanın etkin olduğu yeni bir yönetim geldi ve “Dünyadaki Şiilerin hamisi benim” dedi. Hamilik anlayışının uygulaması Devrim Muhafızlarına verildi. Devrim Muhafızları civar ülkelerde yaşayan Şiilerin bölgede bozucu (disruptive) dönüştüren süreci başlattı. Devrim Muhafızları mali ve insan kaynağı sağlayarak Hizbullah, Hamas, Husiler, Haşdi Şabi gibi ciddi silahlı güçler yarattı. Bu da bölgeyi rahatsız etti.

- Vekil güçler mi rahatsızlık verdi?

Genelde “vekil güçler” deniyor. İran “Onların hamisiyim” diye nitelerken Devrim Muhafızları ise bunları silahlı etkin güçlere dönüştürdü. İran 2015’te kapsamlı bir nükleer anlaşma yaptı. Şartları tamamen yerine getirmedi, kendisinden beklenenden fazla uranyum zenginleştirdi, o anlaşmayla kendisini uluslararası sistemin bir parçası haline getirmeye çalıştı, belki geliştirilebilirdi. Birinci Trump döneminde ABD anlaşmadan çıktı.

- İran’ın parçalanma ihtimali var mı?

İran’da az sayıda Beluciler ve Kürtler var. Devrim Muhafızları bunların üzerine çok sert gittiği için bunların silahlanması ve sonunda işin bölünmeye kadar gitmesi pek olası değil. Kanımca İran bütünlüğünü muhafaza edecektir.

- Devrim muhafızları devlet içinde devlet mi, nasıl bir yapısı var?

Humeyni ordunun günün birinde kendisine darbe yapmaması için Devrim Muhafızları diye paralel bir ordu kurdu ve İran’da iki ordu oldu. Aralarındaki en büyük fark, Devrim Muhafızlarının direkt olarak dini lidere bağlı olması. Bir de bunlara ek olarak Besic var. Bunlar da milis güç. Halkta isyan, gösteri olduğunda Besic ortaya çıkıyor ve sertlik gösteriyor. Daha çok sokağın muhafızları gibi düşünün.

- Bu iki ordu sistemde tezatlıklara yol açmıyor mu?

Hayır, çünkü Devrim Muhafızları dini lidere direkt bağlı olduğu için her zaman üstün taraf oluyor.

- Saldırılardan kısa süre önce İran’da yönetime karşı eylemler vardı ama beklenen iç isyan çıkmadı, hatta halkın konsolide olduğu söyleniyor, İran halkı neden sokağa dökülmedi?

İran’da her 10 yılda birçok ciddi halk hareketleri oldu. Bu hareketleri Devrim Muhafızları ve Besic’ler acımasızca bastırdı. Trump da bu toplumsal hareketlere güvendi ve “Zaten istikrar yok, ben de saldırırsam devrim çöker” diyerek hata yaptı. Trump, İran’ı, İranlıların zihinsel kodlarını dikkate alsaydı bu adımı atmazdı. ABD ve İsrail’in bu hamlesi sadece rejimi konsolide etti. Çünkü Şiiliğin özelliği acıya “mukavemet ve sabırdır”. Bunlar İranlıların zihninde yer tutan köşe taşlarıdır. ABD ve İsrail bunu yeni öğrendi.

"HALK MUSADDIK’I UNUTMADI"

- Savaştan önce sokağa çıkan muhalifler dahi konsolide mi oldu?

Muhalifleri ezici bir çoğunluk olarak düşünmek hata olur. Halkın sokağa çıkma eğilimi olmakla beraber çıkanlar sadece muhalifler değildi. Sıradan ve rejimle kavgası olmayan insanlar da sokağa indi. ABD’nin İsrail’in saldırıları başlayınca işler değişti. Bir de Trump’ın “Sokağa çıkın” diye İran halkına seslenmesi ters tepti. 1953 yılında Musaddık’a karşı ABD ve İngiltere’nin müdahalesi, sıradan İranlı gözünde en büyük “günah” olarak yerini koruyor. Yabancı bir müdahale İran’ı birleştirdi.

- Savaş sonrası mollaların durumu ne olur, bir hesaplaşma yaşanır mı?

Mollalar bu savaştan mutlaka bazı sonuçlar çıkaracaklardır. Rejimi yumuşatıp belki daha liberal bir sisteme dönmek isteyebilirler ama yakın gelecekte rejimin yıkılması zor. Çünkü İran ve mollaların elinde kullanabilecekleri büyük bir güç var.

- Nedir?

İran için Hürmüz Boğazı büyük bir güç. Hürmüz’ü kapattığı zaman kendisi de petrol satmakta zorluk çekiyor ama diğer ülkeleri daha kötü bir duruma düşürüyor.

- İran bu gücü şu an kullanıyor, bu savaşın geleceğini nasıl etkiler?

Bu savaş kolay kolay bitmez. Hürmüz’e sahip olmanın avantajı hafife alınamaz. Hürmüz’ün en dar yeri 40 km. İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan sıradan topun menzili de 40 km. idi. Hürmüz’ü tutmak için öyle çok büyük elektronik sistemlere gerek dahi yok. Unutmayalım coğrafyanın oluşturduğu kader hakim unsurdur. Savaşın bitmesi için İran ABD’den nasıl bir güvence isterse kendini güvende hisseder, bir güvence var mı?

- Böyle bir güvence mümkün mü?

Bir tek güvence var, o da Hürmüz Boğazı’nda tam yetkili, egemen güç olarak İran’ın tanınması. Bu gündemde olan bir husus değil. Savaşın gidişatı sırasında akla gelebilir diye düşünüyorum.

- Ama fiili olarak zaten öyle değil mi?

Bu resmiyete dökülürse İran savaşı yumuşatılabilir. İran’da saldırılarda insanlar öldüğünde ABD’deki gibi bir tepki olmuyor. Her ülkenin zihninde belli kalıplar vardır.

- İran’ın 20 gün sonra 4 bin km’ye yakın menzili olan bir füze kullanması da çok dikkat çekti...

Şu çok önemli: İran bu silahını ilk anda değil, günler sonra gösterdi. Soğuk hariciyeci mantığıyla bunu anlamlandırmak gerek. İran’ın bu füzeyi kullanacağı zamanı önceden belirlediği ve zamanı geldiğinde kullandığı anlaşılıyor. ABD poker oynarken, İran satranç oynuyor. Hangi adımı, hangi aşamada, ne şekilde atacağını önceden belirlemiş durumda. ABD ise masaya daha büyük paralar koyarak hatta blöf yaparak rakibini korkutmaya çalışıyor.

‘Garanti’ ibaresi tatmin etmez’

Bu gerginliği sona erdirecek şey İran’a verilecek garanti. Kanımca İran mevcut durumda anlaşmalarda yer alacak “garanti” ibaresi ile tatmin olmaz. İran neyi kabul edecek, neyi reddedecek. Tüm bunlar belirsizliği artıran unsurlar.

“HARK ADASI’NA ÇIKAN ASKERLER İRAN’A REHİNE OLUR”

- Hark Adası’nın ABD tarafından işgal edileceği konuşuluyor, adaya asker çıkarırlar mı?

ABD ve İsrail binlerce hedef vuruyor, altyapıyı yok etmeye çalışıyor. Tüm bunların sonucunda bir de halkın sokağa çıkmasını istiyor. Bunun ters teptiğini görüyor ve iş uzamaya başlıyor. Buna karşı da Hark Adası’nı işgal edeceğini söylüyor. ABD adaya 2 bin 500 kişi indirirse o kişiler İran’ın rehinesi olur. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar teker teker avlanırlar. Böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum.

‘CUMHURİYETÇİLER RİSKTE’

- Savaşın uzaması İran’a yararken ABD’ye yaramayacak deniyor. İsrail’de Ekim’de, ABD’de ise Kasım ayında seçim var. Kim hangi durumda avantaj sağlar?

Kasımda ABD’de Temsilciler Meclisi’nin tamamı, senatonun üçte biri değişecek. Bu seçimlerde Cumhuriyetçilerin ciddi bir kayba uğrama riski var. Bunu engellemek için bazı önlemleri almak zorundalar. Yani Trump’ın bir-iki hafta içinde savaşın sonuna yönelik bir işaret vermesi gerek.

- Ateşkesten de söz ediliyor...

Ateşkes olmaz. Bu karşılıklı roket, füze atma ile devam eder. Hiç kimse kazançlı çıkmaz. En büyük sorun ABD’nin İranlının zihin yapısını ve kültürel kodların dikkate almamadan savaşa başlaması oldu. Düşünün Suriye karıştı, milyonlar Türkiye’ye geldi, İran’da sıkıntı olduğunda tersine bir durum yaşandı. Türkiye’deki İranlılar ülkelerine dönüyor.

- “Kağıttan kaplan” denen İran dünyaya rüştünü mü ispatlıyor?

Bir; İran bu coğrafyada 2 bin yıldır var. İki, coğrafya şartları dikte eder. Hürmüz Boğazı bir coğrafyadır. Körfez’deki ülkelerin zayıflığı da coğrafyanın diğer bir gerçeğidir. Bu saldırılara tahammül gücünü kanıtlayan İran’a bakış değişecektir. Günün sonunda coğrafya ne emrediyorsa o olur. Güç coğrafya ile uyumlu hale geldiğinde sonuç alınır. Bunu soğuk bir mantıkla götürmek önemli ve İran şu an bunu yapıyor. ABD ise zaman baskısı içinde, kısa zamanda bir şeyler yapmak zorunda. Özetle İran’ın kaybedecek az, ABD’nin ise çok şeyi var.

- Zaman İran’ın lehine ABD’nin aleyhine mi işliyor?

Coğrafyanın, insan zihninin kalıplarının sonucu olarak İran’ın mukavemet gücünün artması dengeyi farklılaştırıyor. İran’ın alt yapısı, ekonomik merkezleri, sağlık sistemi tahrip edilmiş durumda. Bu durumun toparlanması birkaç on yıllık bir devrede olabilir.

- Ekimdeki seçimler açısından savaşın sürmesi Netenyahu’nun daha çok işine gelirken, ABD’nin zamanının kısa olması birlikte hareket eden bu iki ülke için çıkar çatışması doğurmuyor mu?

Tabii ama İsrail de bu arada çok yanlışlar yapıyor. Lübnan’daki Litani Nehri’nin batısında kimsenin kalmasını istemiyor ve yok ediyor. Gazze’de gösterdiği mezalimin sonu yok. Bir yandan da sonuçta bu coğrafyada yaşamaya devam edecek.