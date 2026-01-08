“Turbo” lakabıyla tanınan ve Survivor tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2026’ya dair paylaşımlar yaptı.
Eski Survivor şampiyonları Adem ile Turabi birbirine girdi: Söz düellosu sosyal medyada olay oldu
Survivor’a birden fazla kez katılarak şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yarışma hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Çamkıran, bu kez eski Survivor şampiyonu Adem Kılıççı’yı hedef aldı. Bu sözlere Adem Kılıççı’dan yanıt gecikmedi.
Çamkıran, açıklamalarında Adem Kılıççı’yı ve Ogeday Girişken’i hedef alarak iddialı sözler sarf etti.
Takipçileriyle etkileşime giren Çamkıran, “Atakan’la birlikte gidersek adayı kontrol altına alırız. Ogeday’la Adem’i de çay servisine koyarız” ifadelerini kullandı.
Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve farklı yarışmalarda boy gösteren Turabi’nin bu çıkışı, Adem Kılıççı’nın tepkisini çekti.
Kılıççı, Turabi’nin lakabına göndermede bulunarak, “Önce ülkene dön, sonra yüz yüze daha düzgün konuşuruz. Hırbolukta turbo çocuk” sözleriyle karşılık verdi.
Geçmişte birlikte yarıştıkları dönemde de sık sık gerilim yaşayan ikilinin bu söz düellosu, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.