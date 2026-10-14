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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun, 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazının detayları belli oldu.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma gerçekleştirilmesi için Teftiş Kurulunu görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi, savcılığın gerçekleştirdiği fon soruşturması dolayısıyla yaptı.

Bu kapsamda, savcılığın, eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak Teftiş Kurulundan ön inceleme ve araştırma yapmasını talep etti.

MANİPÜLASYON MERCEK ALTINDA

Savcılığın yazısında; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde yapıldığı değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin ihbar ve tespitler sonrası dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettirildiği ifade edildi.

Soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların beraber inceleme altına alındığı, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı ifade edildi. Savcılık, dosyalardaki eylemlerin; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu ifade edildi.

Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Yazıda, SPK'nın fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu ifade edildi.

RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, SPK tarafından 2024 senesinden Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla yapıldığı ile ilgili hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.

Savcılık, kamuoyunda “fon krizi” olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç gerçekleştirdiği, yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı belirtildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları belirtildi.