Eski sevgiliyi unutmanın bilimsel süresi açıklandı

Yeni yayımlanan kapsamlı bir çalışma, eski sevgiliyi zihinde sıradan bir tanıdığa dönüştürme sürecinin sandığımızdan çok daha uzun sürdüğünü kanıtladı. Romantik ilişkiler bittikten sonra duygusal bağların kademeli olarak zayıfladığını gösteren araştırma, bu dönüşümün ortalama 4,18 yılda ancak yarıya indiğini belirledi. Zamanın her şeyi iyileştirdiği klişesi bu noktada yeniden sorgulanıyor; çünkü bağlar aniden değil, uzun bir süreçte nötr bir tanıdık hissine dönüşüyor.