Peki bu süreci etkileyen faktörler neler ve bazı bağlar hiç siliniyor mu? Ayrılık acısıyla boğuşan milyonlarca insanın aklındaki en büyük soru nihayet bilimsel verilerle yanıt buldu.
Eski sevgiliyi unutmanın bilimsel süresi açıklandı
Yeni bir araştırma eski partnerlere duyulan duygusal bağın ortalama 4,18 yılda yarı yarıya azaldığını ortaya koydu.Derleyen: Cansu İşcan
Yeni yayımlanan kapsamlı bir çalışma, eski sevgiliyi zihinde sıradan bir tanıdığa dönüştürme sürecinin sandığımızdan çok daha uzun sürdüğünü kanıtladı. Romantik ilişkiler bittikten sonra duygusal bağların kademeli olarak zayıfladığını gösteren araştırma, bu dönüşümün ortalama 4,18 yılda ancak yarıya indiğini belirledi. Zamanın her şeyi iyileştirdiği klişesi bu noktada yeniden sorgulanıyor; çünkü bağlar aniden değil, uzun bir süreçte nötr bir tanıdık hissine dönüşüyor.
Zaman Yarası Ne Kadar Derin?
Bilim insanları Jia Y. Chong ve R. C. Fraley öncülüğünde yüzlerce katılımcı üzerinde uzun soluklu bir inceleme gerçekleştirdi. Çalışma, romantik bağların kopuş sonrası nasıl evrildiğini mercek altına aldı. Elde edilen veriler, duygusal bağların birdenbire silinmediğini, aksine zamanla yavaş yavaş azaldığını net biçimde gösterdi. Ortalama bir insan için bu yarılanma süresi 4,18 yıl olarak ölçüldü. Bu bulgu, ayrılık sonrası yas sürecinin belirsiz ve karmaşık yapısını bilimsel olarak destekliyor.
Araştırma iki temel görüşü karşılaştırdı. İlk görüşe göre eski partnerler ilişki bittikten sonra da duygusal ihtiyaçları kısmen karşılamaya devam ediyor. İkinci görüş ise bağların zamanla tamamen ortadan kalktığını savunuyor. Çalışmanın sonuçları ikinci görüşün daha baskın olduğunu ortaya koydu. Yeterli süre geçtiğinde yoğun bağlanma hissi yerini daha nötr bir tanıdık duygusuna bırakıyor. Ancak bu geçişin herkes için aynı hızda gerçekleşmediği de vurgulanıyor.
Bağlar Gerçekten Tamamen Siliniyor mu?
Duygusal bağların tamamen yok olup olmadığı sorusu araştırmanın en çarpıcı kısmını oluşturuyor. Bulgulara göre bağlar büyük ölçüde zayıflasa da bazı kişilerde izleri uzun yıllar hatta ömür boyu kalabiliyor. Bu durum, ayrılık yaşayan kişilerin zaman zaman eski anıların etkisi altında kalmasını açıklıyor. Çalışma, bağların kademeli çözülüşünü bir yarılanma süreci olarak tanımlıyor ve tam nötrleşmenin ortalama sürenin ötesinde uzayabileceğini belirtiyor.
Unutmayı Geciktiren Kritik Alışkanlıklar
Süreci belirleyen en önemli unsurlardan biri bağlanma stilleri. Özellikle kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler eski ilişkilerini zihinsel olarak sonlandırmakta daha fazla zorlanıyor. Bu kişilerde duygusal bağın çözülmesi belirgin şekilde yavaşlıyor. Araştırma, kaygılı bağlananların unutma sürecini uzatan en kritik grup olduğunu gösteriyor.
Bir diğer belirleyici faktör ise ayrılık sonrası iletişim. Eski partnerle görüşmeye, mesajlaşmaya ya da sosyal medyadan takip etmeye devam etmek duygusal bağın erimesini önemli ölçüde geciktiriyor. Uzmanlar, bu tür temasların bağların nötrleşmesini yıllarca erteleyebileceğini vurguluyor. Araştırma ayrıca bazı insanlarda bu bağ izlerinin hiçbir zaman tamamen yok olmayabileceğini de işaret ediyor.
Bulgular günlük hayata da önemli ipuçları sunuyor. Ayrılık sonrası no contact kuralına uymanın, sağlıklı bağlanma stiline sahip olmanın ve zamanı doğru değerlendirmenin unutma sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Çalışma, duygusal iyileşmenin kişiden kişiye değişen bir yolculuk olduğunu ve sabırla birlikte bilinçli adımlar atmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.