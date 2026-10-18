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Kaynak: İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde S.Ö. (36) isimli kadın, ayrıldığı eski sevgilisi C.Y.'nin kardeşi R.Y.'ye (30) ait park halindeki minibüse zarar verdiği ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

MİNİBÜSÜN CAMLARINI KIRIP AYAKKABILARI ÇALDI

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelinin minibüsün camlarını ve aynalarını kırdığı, araçtaki multimedya ekranını söktüğü belirlendi. S.Ö.'nün ayrıca R.Y.'ye hakaret ve tehditlerde bulunduğu, 11 Ekim'de evin önündeki ayakkabılıktan 15 çift kadın ayakkabısını çaldığı tespit edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekiplerince 14 Ekim'de yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sırasında kendisine zarar vermeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.