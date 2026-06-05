Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Metanet A., 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. ile caddede park halinde bulunan 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi.

Eski sevgiliden kanlı saldırı: Otomobile pompalı tüfekle ateş etti: İki kız kardeş yaralandı - Resim : 1

Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski sevgiliden kanlı saldırı: Otomobile pompalı tüfekle ateş etti: İki kız kardeş yaralandı - Resim : 2

Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Eski sevgiliden kanlı saldırı: Otomobile pompalı tüfekle ateş etti: İki kız kardeş yaralandı - Resim : 3

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Eski sevgiliden kanlı saldırı: Otomobile pompalı tüfekle ateş etti: İki kız kardeş yaralandı - Resim : 4