Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
Eski sevgili kavgasında kan aktı: Önce darbedildi, sonra makasla yaraladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının akrabaları tarafından darbedilince bir dükkana sığınan Barbaros Y., kendisini kovalayan saldırganlardan birini eline geçirdiği makasla yaraladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Barbaros Y., görmeye gittiği eski kız arkadaşının akrabaları tarafından darbedildi. Darp olayından sonra bir dükkana sığındı.

Barsboros Y., ardından iş yerine gelen saldırganlardan Murat Ç.’yi makasla yaraladı. İki yaralı tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkisinde meydana geldi. Öne sürülene göre, Barboros Y. eski sevgilisi Şirin Y.’yi görmek için şehir dışından geldi.

Şirin Y. ile Barboros Y. konuşurken, tartışmaya başladı. Tartışmaya Şirin Y.’nin akrabaları Engin Ç. ile Murat Ç. de dahil oldu.

Grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında darbedilen Barboros Y., çerçeveci dükkanına sığındı. Kavga burada da devam ederken Barboros Y. eline geçirdiği makas ile Murat Ç.’yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Barboros Y. ile Murat Ç. ayrı hastanelere götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
