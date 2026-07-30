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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Başakşehir İlçesi, Vaditepe'de meydana gelen olayda, İstanbul'da genç bir kadın, eski savcı Ergün G.'nin evinde ölü bulundu.

28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın (37) cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ESKİ SAVCI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli eski savcı Ergün G., “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eski savcı; emniyetteki ifadesinde Yıldız'la arkadaş olduklarını, kendisini evinde misafir ettiğini ve olayın da intihar olduğunu iddia etti.

Ergün G., yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini ve genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

Genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.