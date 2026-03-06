Eski bakan yardımcısının akrabalarına ve güvendiği kişilere ait çok sayıda konut ve dairede yapılan aramalarda, milyarlarca ruble değerinde varlık tespit edildi. Soruşturma makamları ve Başsavcılık, söz konusu mülklerin yolsuzlukla mücadele süreci kapsamında devlet hazinesine devredilip devredilmeyeceğine karar verecek.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Soruşturma Komitesi, usulsüzlüklerin ayrıntılarını henüz resmen paylaşmasa da konuya vakıf kaynaklar, dosyanın İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan türediğini bildirdi.

Dosya, orduya fahiş fiyatlarla askeri malzeme ve kıyafet tedarik eden Voyentorg Şirketler Grubu’ndaki usulsüzlükleri kapsıyor. Şirketin eski genel müdürü Vladimir Pavlov suçlamaları reddederken, diğer dört yüklenicinin suçlarını itiraf ederek ev hapsine alındığı kaydedildi.

FAHİŞ FİYATLI ASKERİ TEÇHİZAT ALIMI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmaya göre yolsuzluk, orduya kişisel bakım setleri tedariki sırasında başladı. Üreticiden alınan setlerin aracı firmalar üzerinden fahiş fiyatlarla bakanlığa satıldığı belirlendi.

Süreç içerisinde iç çamaşırı, başlık ve üniforma tedarikinde de benzer yöntemlerin kullanıldığı, İçişleri Bakanlığı dosyasındaki zararın 2 milyar rubleyi, birleştirilen güncel dosyada ise 6,6 milyar rubleyi aştığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, konuyu 19 Şubat’ta Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nda gündeme getirmişti.

Tsalikov, görev süresi boyunca Voyentorg’un kurucusu olan Garnizon şirketinin faaliyetlerini denetleyen isimlerden biriydi. Soruşturma makamları, eski bakan yardımcısının 2019 ve 2020 yıllarında bakanlık için araştırma çalışmaları yürüten şirketlerden nakit para ve değerli mülk şeklinde rüşvet aldığını öne sürüyor.

Bu gelirlerin, eski yetkilide yüklü miktarda bulunan ticari gayrimenkul yatırımlarıyla aklandığı iddia ediliyor. Tsalikov’un avukatları konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

20 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Kommersant gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına eş değer görülen 20 yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılanacak Tsalikov, suçlamaları reddetti.

Tsalikov, gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.