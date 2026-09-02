Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Arı’nın, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in görev yaptığı dönemde kurumda akrabalarının yönetici olarak görevlendirildiğine ilişkin yaptığı haberin ardından yaşanan hukuki sürece tepki gösterdi.

Arı hakkında, Şahin’in şikâyeti üzerine “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan dava açıldığı belirtildi.

Arı, haberin yayımlanmasının ardından Ebubekir Şahin’e ulaşarak kendisine yöneltilen iddialara ilişkin “Cevap hakkınızı kullanır mısınız?” şeklinde bir soru yönelttiği bir mesaj gönderdi. İddianamede ise söz konusu arama ve mesajlaşmanın suçun delilleri arasında gösterildiği ifade edildi.

Arı, hakkındaki suçlamaya tepki göstererek bunun gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan cevap ve düzeltme hakkını kullanma girişimi olduğunu savundu.

CEVAP HAKKI MESAJI DELİL SAYILDI

Sosyal medya hesabından “cevap hakkınızı kullanır mısınız" sorusunun ekran kaydını paylaşıp duruma tepki gösteren Arı şu ifadeleri kullandı:

Bu mesajda suç var mı?

Ebubekir Şahin’in RTÜK Başkanı olduğu dönemde akrabalarını kurumda yönetici yaptığını haber yapmıştım.

Haberden iki yıl sonra Şahin’in şikâyetiyle hakkımda “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açıldı.

İddianameye göre “cevap hakkınızı kullanır mısınız?” diye arayıp mesaj attığım için Ebubekir Şahin mağdur olmuş.

Cevap hakkı kullandırmak, yani olayı taraflarına sormak gazeteciliğin ilk kuralıdır. Ve yine gazetecilik yaptığım için cezalandırılmam isteniyor.

Bunu da suçun DELİLİ diye savcılığa sunmuş