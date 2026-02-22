Çok şükür 11 ayın sultanı Ramazan’a bir kez daha kavuşmayı Allah nasip etti. Milletçe bu mübarek ayı idrak edip manevi bereketinden yararlanma gayretindeyiz. Çağımızın değişen şartları ve iklimine göre yaşanan bu günleri eskiyle kıyaslayıp, “Nerede o eski Ramazanlar?” diye iç geçirenler de az değil.

Eskilerde, Ramazan ayının manevi boyutunun yanı sıra bu ayın neşe içinde, coşkuyla yaşanması “Ramazan eğlenceleri” kültürünü de beraberinde getirmiştir. Ramazan eğlenceleri denilince de ilk akla gelen “Karagöz” olmuştur. Karagöz her ne kadar sadece Ramazan’a mahsus bir eğlence olmasa da, Ramazan eğlencelerinin olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde ise ancak bir nostalji kırıntısı olarak hatırladığımız Karagöz’ün geçmişte ne kadar toplumsal bir öneme sahip olduğunu gösteren bir yazıyı paylaşmak istiyorum bu hafta sizlerle.

Yazı usta bir kalemden… Tanzimat dönemi şairlerimizden Recaizade Mahmut Ekrem’in oğlu Ercüment Ekrem Talu; devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve birçok gazete ve dergide fıkra, sohbet, makale, hikâye, roman, hatıra ve şiirler yayımlamış, bir dönemin çok okunan yazarları arasına girmiş bir yazar ve mizah ustasıdır. Talu, 1977 yılında Hayat Mecmuası’nda yayınlanan, “Karagöz’ü besleyemedik öldü” başlıklı yazısında eskilerin “hayal perdesi” karşısındaki küçük dünyalarını şöyle aktarıyor:

* * *

Karagöz Bursa'da doğmuş, fakat şüphe yok ki, İstanbul'da gelişmiş... Türk zevkinin öz evlâdıdır. Onun Osmanlı hakanlarının son payitahtına nasıl ve ne zaman geldiğini pek iyi bilemiyoruz. Fakat Evliya Çelebi'nin bir kaydından anlıyoruz ki Yıldırım Beyazıt devrindeki Kör Hasan adında bir zat padişahın huzurunda hayal perdesi kurup Karagöz oynatmış. Kaynak zikretmeyen bazı müsteşriklerin kavlince ise hayal oyunu koca Fatih'in sarayına da yabancı değilmiş. Daha sonraları 1539'da. Kanuni Süleyman'ın şehzadeleri için yaptırdığı sünnet düğünü ile 1582'de 3. Murad'ın oğlu Mehmed'in sünnet düğününde sevimli Karagözümüzü Hacivat’la karşı karşıya, ortalığı şenlendirmiş biliyoruz. 17. asırda ise Evliya Çelebi, hayalin istanbul'da ne türlü rağbet gördüğünü ve revaç bulduğunu uzun uzun anlatıyor. Ve bahsettiği (hayalbaz)lar arasında o vakit yüksek bir sanatkâr sayılan Mehmet Çelebi'nin adını anıyor. Bu Mehmet Çelebi, yukarıda zikrolunan Kör Hasan'ın torunu imiş. Birkaç dil bilir, musikiden iyi anlar, hem şair hem de hattatmış. Haftada iki gece 4.Murad'ın huzurunda hayal oynatırmış. Evliya Çelebi bu pür marifet zat hakkında der ki: "Hasan oğlu Hacivattan Karagözden, akşamdan sabaha dek on beş saatte iki tasvir oynatıp gûnagûn taklitler edip herkesi müstağriki hayret ederdi. Tabu mertebefülmal olduğu kadar ebülkelâm idi..."

MEŞHUR HAYALBAZLAR

Mehmet Çelebi, yine Evliya'nın rivayetince 300 oyun bitirmiş. Civan Nigâr, Hoppa, Dilsizler, Dilsiz Arap ve Arnavut, Bekri Mustafa ile Dilenci Arap, Mirasyedi, Hamam oyunu vesaire diye bir kısmını saydığı bu oyunlardan yalnız Hamam oyunu bizim çocukluğumuza kadar perdede görünmekte devam etmiştir.

İşte hayal oyunu böyle her devirde, birbirinden mahir üstatlar elinde gün günden inkişaf ederek İstanbul'un belli başlı eğlence vasıtalarından biri olmuştu.

Buna, sanılacağı gibi sadece çocuklar değil, her yaştan ve her sınıftan halk ziyadesiyle rağbet göstermekte idi. İkinci Abdülhamit devrinde Kâtip Salih, Serçe Mehmet, Şeyh Fehmi gibi mühim ve meşhur hayalbazlar yetişmiştir. Bunların içinde en meşhuru Kâtip Salih’ti. Bu zat Karagöz oyununun tekniğinde olsun, mevzularında olsun, hoşa giden yenilikler yapmıştır. Yakın vakitte Darülacezede ölen Serçe Mehmed'e gelince onun hakkında da: "Bu sanatı alıp götürdü!" diyebiliriz.

Ahmet Rasim merhumun "Muharrir bu ya!" adlı eserinde bu Serçe Mehmed'e dair hoş bir fıkra vardır:

Mehmet, bir gece Yıldız Sarayı'nda, Abdülhamid'in huzurunda hayal oynatıyormuş. Bir yerde oyun İcabı: Aya bak, yıldıza bak. Şu karşıki kıza bak! demek lâzım gelirmiş.

Serçe Mehmet tam "Aya bak..." dediği sırada, bir de perdenin sağ tarafına baksın ki, Abdülhamit onu gözetliyor. Bir anda, aklına, yıldız kelimesinin böyle yerde ne türlü netameli olacağı gelivermiş ve derhal:

"Aya bak, havaya bak, Karşı ki tavaya bak!" deyip tehlikeyi atlatmış.

TEMAŞA BAŞLIYOR

Hayal perdesi, ekseriya Ramazanlarda, içerileri nisbeten genişçe olan mahalle kahvelerinde kurulurdu. Lâkin Ramazandan gayri vakitte de, İstanbul'un birçok yerlerinde, haftanın muayyen geceleri Karagöz oynattıran kahvehaneler yok değildi. Ve buralara mahalle halkı, hatta civar mahallelerde oturanlar bile can atarak gelirlerdi. Lâkin, perdenin karşısında ön sıraları işgal eden çocukların neşesi, sevinci görülecek şeydi!

Perdenin arkasında, hayalci, titrek ve donuk bir ışık veren, beziryağına batırılmış uslupaları tutuşturur, fakat "göstermelik" denilen ve perdede sabit duran tasviri bir türlü kımıldatmaz, afacanların da sabrı tükenirdi. O zaman, el çırparak, hep bir ağızdan tuttururlardı:

"Başlar mısın, başlıydım mı? Karagözün evini taşlıyalım mı?"

Bu tekerleme birkaç defa terennüm edildikten sonra, göstermelik, yerinden ağır ağır kalkar, perdenin arkasında bir tef gürültüsüdür başlar. Derinden derinden Hacivat'ın ağdalı, boğuk sesi duyulurdu.

Ve hemen arkasından. Karagöz'ün munis, şirin yüzü görünür, köftehor, cinaslarıyla, tavırlarıyla, Hacivat'a ettiği sarakalarla ortalığı gülmeden katıltır, kırar geçirirdi. O laubali kahvehane muhitinin, tütün dumanlarına, kırık pencerelerden içeriye zehir gibi giren soğuk, iskemlelerin biçimsizliğine ve rahatsızlığına rağmen, kendine göre bir sevimliliği vardı. Ve şüphesi ki bu havayı, seyircileri bol bol güldürerek, gönüllerdeki pası dağıtan, neşe ve neşat saçan, yüzlerce yıllık Karagöz'le onun kafadarları yaratıyordu.

Kendi çocukluğumun, hayal perdesine borçlu kaldığı eşsiz neşe gecelerini yadettikçe sinemadan aynı zevki elbette duyamayan bugünün çocuklarına, zamanın birer öksüzü gibi acıyasım geliyor.

Biz Karagözü öldürmeyecektik. Ona pek yazık oldu. Hayal perdesi bize atalarımızdan kalma mirasa dahildi. Bilhassa halkın mütevazı tabakası hayatın üzüntülerini, kış gecelerinin bitip tükenme bilmeyen uzun saatlerini onunla oyalıyordu. Aynı zamanda, hayal perdesinin repartuvarı İstanbul'un adetlerinin ve ananelerinin küçük ölçüde bir tarihi demekti. Gelmiş geçmiş devirlerin kıyafetlerini, tâbirlerini, içtimaî hususiyetlerini, geçirdikleri istihalelerle orada bulurduk. Sonra Karagöz, halk esprisinin, halk edebiyatının biricik belirme ve gelişme sahası idi. Besleyemedik, öldü. Her oyunun sonunda Hacivat'ın tekrarladığı gibi:

Yıktık perdeyi, eyledik viran!..

Fakat, gidip de bunu haber verecek ortada, yazık ki, bir "sahip" bulamıyoruz.

(Ercüment Ekrem Talû / Hayat Mecmuası / Eylül 1977)