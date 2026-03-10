Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim 11. gününe girerken, eski bir Pentagon yetkilisinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanlarından Douglas Macgregor, bölgedeki gelişmelere ilişkin olası bir senaryoyu gündeme taşıdı.

NÜKLEER SİLAH İHTİMALİ

Macgregor, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, İran yönetiminin teslim olmaması halinde İsrail’in nükleer silah kullanma ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Douglas Macgregor

Bu ihtimalin bölgedeki gerilimi daha da tehlikeli bir noktaya taşıyabileceğini ifade etti.

ABD İÇİN DÜŞÜK İHTİMAL

Macgregor, ABD’nin böyle bir adım atmasının ise pek olası olmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savunan Macgregor, Washington yönetiminin İran’a karşı nükleer silah kullanması için bir gerekçe görmediğini dile getirdi.

Macgregor, “Bizim İran’a bunu yapmamız için bir nedenimiz yok. Ancak İsrail açısından durum tamamen farklı” ifadelerini kullandı.