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Kaynak: İHA

Çekya futbolunun iki ezeli rakibi Sparta Prag ile Slavia Prag arasındaki rekabet, Matej Jurasek'in transferiyle farklı bir boyuta taşındı.

Sparta Prag'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Matej Jurasek, yeni takımındaki ilk karşılaşmasında kendi taraftarlarının sert protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Tepkinin arkasında ise genç futbolcunun Slavia Prag geçmişi ve yıllar önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar vardı.

'SPARTA'YA ÖLÜM' PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Futbol kariyerine Sparta'nın ezeli rakibi Slavia Prag'da başlayan Jurasek'in koyu bir Slavia taraftarı olduğu biliniyor.

Genç futbolcunun Slavia döneminde sosyal medya üzerinden yaptığı "Sparta'ya ölüm" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar, transferinin ardından yeniden gündeme geldi.

Sparta taraftarlarının bir bölümü de geçmişte kulüplerine yönelik bu ifadeleri kullanan Jurasek'in transferine tepki gösterdi.

İLK MAÇINDA ISLIK TUFANI

Jurasek, Sparta Prag'ın Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Mücadelenin son 16 dakikasında oyuna dahil olan genç futbolcu, sahaya adım attığı andan itibaren tribünlerin protestosuyla karşılaştı.

Sparta taraftarları Jurasek'i yoğun şekilde ıslıklarken, tribünlerden oyuncunun kulüpten ayrılmasını isteyen çağrılar da yükseldi.

Böylece yeni transferlerin genellikle alkışlarla karşılandığı ilk maç seremonisinin tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

TEKNİK DİREKTÖR TRİBÜNLERE GİTTİ

Tepkilerin büyümesinin ardından Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske de devreye girdi.

Priske, tribünlerin bulunduğu bölüme giderek taraftarlarla konuştu ve Jurasek'in kabul edilmesini istedi.

Sparta Prag sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrılırken, gecenin en fazla konuşulan konusu skor değil, Matej Jurasek'in kendi taraftarları tarafından gördüğü sıra dışı karşılama oldu.