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Kaynak: İHA

Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki Şifa Uluslararası Hastanesi çevresinde, eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edileceği yönündeki haberlerin ardından güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hastane kompleksinin giriş noktalarına çok sayıda polis ekibi yerleştirilirken, bölgede barikatlar kurularak geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet güçlerinin ve güvenlik birimlerinin günün erken saatlerinden itibaren hastane çevresinde tedbir alması, Han'ın destekçileri ve kamuoyunda hareketliliğe yol açtı. Yetkililer, olası bir sevk durumunda asayişin sağlanması ve izdihamın önüne geçilmesi amacıyla adımların atıldığını belirtiyor.

KRİZİN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Eski kriket yıldızı ve PTI lideri İmran Han, Nisan 2022'de Pakistan Ulusal Meclisinde yapılan güven oylamasını kaybederek görevden düşürülmüştü. Bu gelişmenin ardından siyasi sahnedeki mücadelesini sertleştiren Han, ağustos 2023’te devlet hediyelerini satmakla suçlandığı Yolsuzluk Vakası (Toshakhana) dahil olmak üzere çok sayıda farklı suçlamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz süre zarfında devlet sırlarını ifşa etmekten yolsuzluk iddialarına kadar onlarca farklı davadan yargılanan 71 yaşındaki lider, hakkında verilen cezalara rağmen cezaevinden yaptığı açıklamalarla ülke siyasetindeki etkisini sürdürmeyi başardı. Han'ın avukatları ve partililer, tutukluluk koşullarına ve eski başbakanın sağlık durumuna ilişkin endişelerini sıklıkla dile getiriyordu.

Son günlerde sağlık durumuna dair artan spekülasyonlar ve savunma ekibinin tam teşekküllü bir hastanede muayene talepleri üzerine yetkililerin sevk kararını gündeme aldığı ifade ediliyor. Şifa Uluslararası Hastanesi önündeki teyakkuz hali devam ederken, PTI destekçileri ve yerel basın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.