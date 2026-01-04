Cumhur İttifakı'nın eski ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi. Erbakan, “Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü; bir kınama dahi gelmeyecek mi?” diyerek Ankara’ya çağrıda bulundu.

'LAF OLSUN DİYE BİLE OLSA...'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbakan, Türkiye’nin Venezuela politikasını “gelişmeleri izlemekten ibaret” olmakla eleştirdi. “Laf olsun diye bile olsa BM’yi göreve çağırmak yok mu?” ifadelerini kullanan Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump ile kurulan ilişkilere de gönderme yaparak, “Dostum Trump’a, ‘Kardeşim Maduro’ için tek kelime edilmeyecek mi?” sorusunu yöneltti.

Erbakan’ın çıkışı, muhalefet cephesindeki eleştirilerin yeni bir halkası olurken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok muhalefet partisinden de benzer tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.