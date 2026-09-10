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Kaynak: İHA

Olay, yaklaşık 2 ay önce Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan eski mobilya mağazasında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları binayla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunan iş adamları K.S. ile T.F. (65) arasında tartışma meydana geldi. Tartışma sırasında T.F.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu K.S. yaralandı.

Olay sonrasında Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. T.F., 10 Temmuz’da tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Hakkında Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan T.F., bugün görülen ilk duruşmada hakim karşısına geldi. İstanbul’da bulunan K.S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. K.S., verdiği ifadede T.F.’nin kendisini öldürmek amacıyla ateş ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanık T.F. ise suçlamayı kabul etmeyerek yere doğru ateş ettiğini ve öldürme kastının bulunmadığını savundu. Mahkeme, T.F.’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verirken duruşmayı 3 Aralık’a erteledi.